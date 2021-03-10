Трассу к Крымскому мосту к 2023 году расширят вдвое

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Трасса в сторону Крымского моста одна из самых загруженных в летний сезон. В связи с этим власти приняли решение увеличить количество полос.

- Трассу Краснодар-Ейск уже начали обновлять. Реконструкция первого этапа выполнена уже на 40% - это участок от границы с Динским районом до станицы Медведовской в 10,9 км. До 2023 года фактически заново будет построено более 22 километров дороги, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Сейчас рабочие переносят линию электропередачи, проводят освещение и устанавливают свайный фундамент для переезда через ж/д пути в районе станицы Медведовской. До июля 2021 года планируется завершить проектирование еще одного участка в 12 км в Динском районе.

- Эта трасса не будет пересекаться с другими железнодорожными и транспортными путями. На ней появятся развязки, пункты весового контроля, стоянки и зоны для отдыха, - добавили в администрации.