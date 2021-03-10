В Краснодарском крае реконструируют 27 воинских захоронений

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На благоустройство и ремонт воинских захоронений в 2021 году выделили более 32 млн рублей. Планируется восстановить 27 памятников.

- Обновлять мемориалы будут в рамках федеральной целевой программы. При реконструкции нанесут около трех тысяч имен погибших при защите Отечества, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Планируется отремонтировать памятники в 23 муниципалитетах края, в том числе, в Новороссийске, Темрюке, Апшеронском, Белореченском, Динском, Крымском, Мостовском районах.

- Воинские захоронения на Кубани обновят к 9 мая, - добавили в администрации.

Стоит отметить, что в прошлом году в крае привели в порядок более 100 памятников военной истории. Всего с 2021 по 2024 год в Краснодарском крае отреставрируют порядка 200 воинских захоронений.