В Краснодаре открыли новый корпус детского сада по улице Молодежной

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В краевом центре здание по улице Молодежной возвели в более 30 лет назад. Оно больше 13 лет было заброшенным. В 2020 году объект передали на баланс городу, и мэрия смогла отремонтировать здание под дошкольное учреждение. Теперь это корпус детского сада № 138.

- Благодаря новому корпусу в детском саду №138 появилось 180 дошкольных мест, из которых 60 – для детей ясельного возраста. Здесь открыли пищеблок, медпункт, музыкальный и спортивный залы, кабинеты психолога и логопеда, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в здании заменили окна и полы, выровняли стены, привели в порядок фасады, смонтировали инженерные коммуникации. Во дворе появились игровые зоны и навесы. Детский сад смогут посещать более 300 малышей. Здесь откроют 10 групп, из них четыре - ясельные и шесть - для дошколят.

Стоит отметить, что в марте на Кубани планируют открыть еще два детских сада в Абинском и Мостовском районах.