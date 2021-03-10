Фото: Белореченского аварийно-спасательного отряда.

Появилось видео ДТП со школьным автобусом на Кубани 9 марта 2021. Напомним, авария случилась на трассе в Белореченском районе. 34-летний водитель «семерки» на нерегулируемом перекрестке выехал на встречку. В этот самый момент на полосе поворачивал школьный автобус. Избежать столкновения не удалось. В результате аварии пострадал 33-летний пассажир «семерки» - у него травма головы, и 15-летняя школьница. Остальные дети, находившие в автобусе, отделались испугом.

Родители, приехавшие на место ДТП, сняли на видео то, что творилось после аварии. На кадрах видно, что удар пришел на одну из сторон легковушки, где находился пассажир. Потому во время столкновения он и ударился головой. Девочка же получила травму, по всей видимости, потому что была не пристегнута.

За все нарушения прокуратура уже выписала протоколы. Разбирательства продолжаются.

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