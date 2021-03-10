Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 10 марта выросло на 130

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Ситуация с коронавирусом остается напряженной, но наблюдается спад заболеваемости. Стабилизацию эпидобстановки медики связывают с вакцинацией населения.

По данным на 10 марта за сутки в Краснодарском крае в госпитали попали 130 человек. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Сочи и Геленджик, здесь выявили 39, 29 и девять новых случаев соответственно. В Динском и Каневском районах выявили по шесть заболевших.

- В Ейске в госпиталь с коронавирусом поступило пять пациентов, в Апшеронском – четыре. По три человека заразились в Армавире и Приморско-Ахтарском районе. По два – в Выселковском, Отрадненском, Славянском, Гулькевичском, Крымском, Мостовском, Павловском районах. Единичные случаи зафиксированы в Кореновском, Туапсинском районах, в Анапе, Белореченском, Кавказском, Красноармейском, Лабинском, Староминском, Тимашевском, Усть-Лабинском, Щербиновском, Белоглинском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

В настоящее время в стационаре с COVID-19 остаются 1009 человек. На дому лечатся 2010. 72 пациента находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще четверо – на ЭКМО.