Фото: Белореченского аварийно-спасательного отряда.

В причинах аварии, которая произошла в Белореченском районе, сейчас разбираются правоохранители. За расследованием следит прокуратура. Напомним, накануне вечером водитель «семерки» на нерегулируемом перекрестке выехал на встречку, где врезался в школьный автобус, в котором ехали 28 детей. Одними из первых на месте происшествия были спасатели, которые и сделали фотографии с места ДТП со школьным автобусом на Кубани 9 марта 2021.

Фото: Белореченского аварийно-спасательного отряда.

На кадрах, снятых уже в темное время, видно, что «семерка» сильно повреждена - у нее смят капот и пассажирская дверь, куда и пришелся основной удар. На дороге рассыпаны осколки стекла, которое разбилось после столкновения. Скорее всего, машина уже не подлежит восстановлению. Сам владелец, как установила прокуратура, был не застрахован.

Фото: Белореченского аварийно-спасательного отряда.

Автобус, судя по фотографиям, тоже получил повреждения, но они незначительны.

Фото: Белореченского аварийно-спасательного отряда.

Напомним, Белореченская межрайонная прокуратура взяла на контроль расследование аварии.

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