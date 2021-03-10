В Лазаревском районе Сочи ожидают ураганный ветер 11 и 12 марта

Фото мэрии Сочи

Согласно прогнозу синоптиков, в Лазаревском районе Сочи в ближайшие сутки ожидается резкое усиление северо-восточного ветра. Причем, к 12 марта ветер может достичь по-настоящему ураганных показателей.

- Днем 11 марта будет порывистый ветер 15-20 метров в секунду, вечером с усилением до 23 м/с, в течение суток 12 марта по прогнозам синоптиков ожидаются порывы со скоростью 22-27 м/с,- говорится в сообщении мэрии Сочи.

Все городские службы курорта в эти дни продолжают работать в усиленном режиме. В связи с усилением ветра сотрудники экстренных служб советуют сочинцам и туристам позаботиться о своей безопасности.

Для этого нужно соблюдать все необходимые меры предосторожности, например, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями.

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