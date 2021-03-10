Нападающий ФК "Краснодар" Ари в июне покинет команду

Фото: fckrasnodar.ru
Как стало известно, с нападающим клуба "ФК Краснодар" 35-летним Ари руководство клуба не планирует продлевать контракт, сообщает портал Sport24.
Арикленес да Силва Феррейра, известный в нашей стране как Ари, - один из долгожителей “быков”, он пришел в команду в 2013 году.
В этом сезоне футболист провел девять матчей в Российской премьер-лиге и забил всего два гола.
Уход Ари из клуба сопровождается такими комментариями болельщиков в соцсетях:
Hektor 84
Этого выпендрежника надо было еще пару сезонов назад гнать!
paracetamol
Все валится у Галицкого... Это ему не помидоры продавать!
Январь 59
Давно пора. Ари неплохо пристроился. Сидит на больничном, выходит на пять минут и опять просит замену.
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