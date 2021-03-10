Спрос на недвижимость в Красной Поляне вырос более чем на 30% в 2020 году

Фото мэрии Сочи

В 2020 году спрос на недвижимость в Красной Поляне вырос сразу более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В начале 2021 года тенденция сохраняется, и рост спроса продолжился.

По данным экспертов рынка недвижимости, в январе 2021-го число запросов на объекты в Красной Поляне выросло почти на 8,3% по сравнению с декабрем прошлого года.

Также в первом месяце этого года количество запросов оказалось на 31,27% больше, чем в январе 2020 года.

– Рост спроса объясняется просто. Летом 2020 года в Сочи и Красную Поляну приезжали те, кто раньше предпочитал отдыха за пределами России. Все кто ранее посещали горнолыжные курорты в других странах поняли, что у нас внутри страны есть место не хуже,- отмечает эксперт по рынку недвижимости Сочи Кирилл Флутков.

Как считает специалист, наибольшим спросом сейчас пользуются апартаменты для отдыха и последующей сдачи в аренду. Такие объекты относятся к инвестиционными, и в случае Красной Поляны подавляющее большинство сделок с недвижимостью носят именно такой характер.

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