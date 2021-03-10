Девочка Луна Феннер с "маской Бэтмена" из Америки возвращается в Краснодар 12 марта

Фото: @pavel_borisovich_popov

Известная на весь мир американская девочка Луна Феннер с так называемой "маской Бэтмена" на лице готова к очередной операции в Краснодаре.

Лазерный хирург Павел Попов ранее оперировал малышку, теперь остался еще один этап лечения врожденного меланоцитарного невуса, поразившего ее лицо (“маска Бэтмена”).

Когда краснодарский врач узнал об этой серьезной проблеме у девочки, то предложил маме Луны Кэрол Феннер бесплатно взяться за ее лечение.

Осенью прошлого года родители уже побывали в краевой столице, где прошли тщательную диагностику родимого пятна. Провести тогда полную операцию на лице не позволила простуда, которой заразилась малышка в России.

Кстати, от той же болезни меланоцитарным невусом на лице в Краснодаре сейчас в лечится еще одна американка - годовалая Деми.

- Девочка чувствует себя хорошо и готовится к возвращению в Россию для продолжения лечения. Приезд Луны запланирован на 12 марта. Спасибо всем, кто помогает Кэрол и Луне в это непростое время, – написал хирург в Instagram.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

Краснодарский хирург сделал первую операцию маленькой американке с родимым пятном в виде маски супергероя

Полугодовалая девочка Луна Феннер во время манипуляций Павла Попова находилась под местным наркозом (читать также)

"Результат превзошел наши ожидания": Краснодарский доктор рассказал о лечении девочки с "маской Бэтмена"

Маленькую американку Луну Феннер провожают из России домой (читать далее)