Эколог Максим Михайлов: примерно в 40% городских квартир есть серьезные отклонения от санитарных норм

Фото мэрии Сочи

Помимо коронавирусной инфекции, которую за последний год практически все уже привыкли бояться, огромное количество не менее опасных для здоровья факторов присутствует и в обычных городских квартирах.

Например, как считают в Ассоциации независимых лабораторий Москвы, примерно в 40% квартир в столичных жилых домах существуют серьезные отклонения от санитарных норм. Среди наиболее распространенных недостатков- плохое качество воздуха, повышенный уровень радиации, слишком сильное электромагнитное излучение.

- В любом котловане, вырытом под фундамент многоэтажного дома, высок уровень радиации. Всё из-за подземного газа радона. Он содержится в верхних слоях почвы, не имеет запаха, поэтому его присутствия не замечают. Вещество поступает в организм и начинает своё разрушительное действие — провоцирует рак, генетические дефекты, ишемическую болезнь сердца и бронхиальную астму. В норме строители закрывают все пути выхода этого газа, и он не проникает в жилые помещения. На самом деле, газ может оказаться даже на верхних этажах домов благодаря системам вентиляции,- рассказал изданию News.ru инженер-эколог Ассоциации независимых лабораторий Максим Михайлов

Кроме того, вредные вещества-например, фенол и аммиак, содержатся и в железобетонных перекрытиях. Это весьма опасные для организма человека вещества. Фенол негативно влияет на нервную систему, аммиак поражает органы дыхания, а также является канцерогеном.

И еще один серьезный враг жильцов многоквартирных домов - плесень. Споры плесени чаще всего распространяются в шахтах вентиляции, а также в кухнях и ванных. Такие споры легко попадают в легкие человека, вызывая хронические заболевания органов дыхания.