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Общество

Эколог Максим Михайлов: примерно в 40% городских квартир есть серьезные отклонения от санитарных норм

Специалисты рассказали о наиболее опасных для человека факторах
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото мэрии Сочи

Фото мэрии Сочи

Помимо коронавирусной инфекции, которую за последний год практически все уже привыкли бояться, огромное количество не менее опасных для здоровья факторов присутствует и в обычных городских квартирах.

Например, как считают в Ассоциации независимых лабораторий Москвы, примерно в 40% квартир в столичных жилых домах существуют серьезные отклонения от санитарных норм. Среди наиболее распространенных недостатков- плохое качество воздуха, повышенный уровень радиации, слишком сильное электромагнитное излучение.

- В любом котловане, вырытом под фундамент многоэтажного дома, высок уровень радиации. Всё из-за подземного газа радона. Он содержится в верхних слоях почвы, не имеет запаха, поэтому его присутствия не замечают. Вещество поступает в организм и начинает своё разрушительное действие — провоцирует рак, генетические дефекты, ишемическую болезнь сердца и бронхиальную астму. В норме строители закрывают все пути выхода этого газа, и он не проникает в жилые помещения. На самом деле, газ может оказаться даже на верхних этажах домов благодаря системам вентиляции,- рассказал изданию News.ru инженер-эколог Ассоциации независимых лабораторий Максим Михайлов

Кроме того, вредные вещества-например, фенол и аммиак, содержатся и в железобетонных перекрытиях. Это весьма опасные для организма человека вещества. Фенол негативно влияет на нервную систему, аммиак поражает органы дыхания, а также является канцерогеном.

И еще один серьезный враг жильцов многоквартирных домов - плесень. Споры плесени чаще всего распространяются в шахтах вентиляции, а также в кухнях и ванных. Такие споры легко попадают в легкие человека, вызывая хронические заболевания органов дыхания.