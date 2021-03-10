Инфляция в Краснодарском крае в феврале составила 6,2%

Фото: архив КП Фото: Иван ВИСЛОВ

Краснодарский край остается подверженным инфляционным процессам в новом 2021 году. Так, в феврале цены на товары и услуги выросли более чем на 6% в сравнении с периодом прошлого года. Об этом сообщил Краснодарстат.

Больше всего цены выросли на строительные материалы - в среднем на 7%. На 18,8% выросли цены на свежую зелень. Огурцы и помидоры в среднем подорожали на 13%.

В то же время снизились цены на сахар - 4,7%, детские консервы - 4,2%, пшено - на 2,4%.

Что касается услуг, то больше всего подорожали авиабилеты в Турцию - 21,7%.

Подросли цены и в четырех- и пятизвездочных гостиницах в России - на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

На Кубани средняя зарплата в 2020 году сократилась на 1,2%

Самое высокое денежное вознаграждение получают работники финансовой сферы, информации и связи (читать далее)