Инфляция в Краснодарском крае в феврале составила 6,2%

Фото: архив КП
Фото: Иван ВИСЛОВ
Краснодарский край остается подверженным инфляционным процессам в новом 2021 году. Так, в феврале цены на товары и услуги выросли более чем на 6% в сравнении с периодом прошлого года. Об этом сообщил Краснодарстат.
Больше всего цены выросли на строительные материалы - в среднем на 7%. На 18,8% выросли цены на свежую зелень. Огурцы и помидоры в среднем подорожали на 13%.
В то же время снизились цены на сахар - 4,7%, детские консервы - 4,2%, пшено - на 2,4%.
Что касается услуг, то больше всего подорожали авиабилеты в Турцию - 21,7%.
Подросли цены и в четырех- и пятизвездочных гостиницах в России - на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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