100 тонн незаконно добытой нефти задержали около кафе на Кубани

Сырую нефть перевозили в двух КамАЗах и одном МАНе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Три цистерны с нефтью задержали силовики возле кафе на улице Шоссейной в Кропоткине. Они остановили водителей трех грузовиков и стали проверять документы на топливо. И подлинность бумаг вызвала сомнения у правоохранительных структур.

- Сырую нефть перевозили в прицепах-цистернах на двух КамАЗах и МАНе, - сообщил сайту «КП»-Кубань» источник в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. - Общий объем - около 100 тонн. В товарно-сопроводительных документах, которые были у водителей, было указано, что погрузка нефти якобы осуществлялась в Крыму, в селе Семеновка. А перевозилась она в Дагестан.

Машины с нефтью силовики задержали в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий.

- Документы были составлены с нарушением действующего законодательства, они вызывают сомнение в подлинности, - пояснил наш источник. - Законность добычи сырой нефти и место ее добычи не установлено.

Сейчас ведется следствие.

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