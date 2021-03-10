Три угольные котельные в Сочи будут переведены на газ в 2021 году

Фото мэрии Сочи

Новые газовые уличные термоблоки установят в котельных №12, №35 и №44, которые сейчас работают на угле. Всего в хозяйственном ведении МУП «Сочитеплоэнерго» находится сейчас 76 котельных.

– Годовая выработка тепловой энергии превышает 938 тысяч гигакалорий, – рассказал вице-мэр Сочи Сергей Робилко.

На объектах теплоснабжающего МУПа идет активное обновление оборудования. Завершен капремонт центрального теплового пункта «Западный Дагомыс».

В селе Волковка завершены работы по установке и подключению автоматизированной блочно-модульной газовой котельной №23. Построен и мостовой переход протяженностью 40 метров через реку Западный Дагомыс.

В ходе инвентаризации объектов ЖКХ в Сочи в ведение муниципального предприятия приняты 20 бесхозных сетей теплоснабжения в Хостинском и Адлерском районах , а также три ведомственные котельные и газораспределительная сеть села Пластунка по улице Леселидзе.

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