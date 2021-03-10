Срок получения денег по маткапиталу на Кубани сократили до 10 дней

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

По сообщению пресс-службы Краснодарского края, в регионе сократили срок получения материнского капитала. Это произошло из-за упрощения процедуры перечисления денежных средств.

Срок перечисления денег для многодетных матерей сократится с 30 дней до 10-ти. Соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Для этого семьям не надо оформлять дополнительно документы, все будет происходить в автоматическом режиме. В этом году размер маткапитала составляет 134 128 рублей. Всего в краевом бюджете, в рамках нацпроекта “Демография”, будет выделено 549,5 млн рублей.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

В Краснодаре открыли новый корпус детского сада по улице Молодежной

Дошкольное учреждение приняло первых воспитанников (читать далее)