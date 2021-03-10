На пост мэра Ейска претендуют пять человек

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В Ейске комиссия по отбору кандидатов на должность главы города утвердила список из пяти претендентов.

За кресло мэра города поборятся следующие кандидаты: Макарчук, Назаров, Филько, Шабанов и Федосеев, пишет "Деловой Ейск".

Прежний глава города Валерий Кульков ушел в отставку 25 декабря 2020 года. Исполнять обязанности главы Ейска был назначен его заместитель Андрей Скачедуб.

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