В Сочи спасатели вытащили из оврага 47-летнего замерзающего мужчину

Фото ЮРПСО МЧС Росии

Зачастую люди попадают в беду в самых неожиданных ситуациях, которые, казалось, бы, не предвещают никаких проблем. Именно так случилось с 47-летним жителем Сочи, который оступился и упал в глубокий овраг на улице Видовой в микрорайоне Мацеста.

Мужчина во время падения получил травмы и самостоятельно выбраться наверх никак не мог. Местные жители услышали его крики о помощи и позвонили в сочинский отряд ЮРПСО. Спасатели немедленно выехали на место происшествия. Мужчину они нашли уже порядком замерзшим- в Сочи стоит необычно холодная для марта погода.

- Прибыв на место происшествия, спасатели на носилках эвакуировали 47-летнего пострадавшего. Как оказалось, во время падения он ударился головой, - сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Затем мужчину передали врачам «Скорой помощи».

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