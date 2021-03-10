811 социальных объектов на Кубани подключат к Интернету

Фото: пресс-служба Заксобрания Краснодарского края

В Заксобрании Краснодарского края 10 марта на совещании обсуждали реализацию проекта “Цифровая экономика”.

В нацпроект включены и местные проекты: «Цифровые технологии», «Информационная инфраструктура», «Цифровое государственное управление» и «Информационная безопасность».

- Между департаментом и профильным комитетом Заксобрания уже сложилось эффективное взаимодействие. Нам нужны новые прорывы в IT-отрасли. Поэтому возникшие вопросы будем решать сообща, — отметил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Так, на Кубани уже реализовано подключение 640 социальных объектов, а концу 2021 года их будет насчитываться уже более 811. Что составляет 100% от запланированного.

Зампред парламента Сергей Алтухов, в свою очередь, обратил внимание на то, что поддержка IT-области закреплена пока только на федеральном уровне. Профильный комитет ЗСК подготовил проект федерального закона, предусматривающий наделение госорганов и органов местного самоуправления полномочиями по поддержке IT-предприятий, в том числе за счет краевой казны.

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