В Краснодаре суд арестовал мужчину, избившего и затолкавшего в багажник машины свою бывшую девушку

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10 марта Ленинским районным судом в Краснодаре рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении фигуранта уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 127 УК РФ (Незаконное лишение свободы).

Как ранее сообщалось 8 марта 2021 года на пересечении улиц Красных партизан и Аэродромной мужчина затолкал в багажник автомобиля свою бывшую девушку. Девушка при этом отчаянно сопротивлялась, и ее бывший кавалер несколько раз ударил ее в лицо.

Избиение было пресечено случайными прохожими, которые стали снимать происходящее на камеру телефона, и вызвали полицию, которая и задержала нападавшего.

Изучив представленные материалы по делу и учитывая, что мужчина проживает в другом регионе и, находясь на свободе, может скрыться от органов следствия и правосудия, было решено арестовать его.

- Суд принял решение удовлетворить ходатайство следствия и избрать в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца,- сообщает судебная инстанция.

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Мужчина силой затолкал ее в багажник своей машины. Чем бы закончилась эта история, неизвестно, но на счастье девушки мимо проходил молодой человек, который не смог остаться в стороне.(читать далее)