Как краснодарцы провели 23 февраля и 8 марта

Как следует из материалов исследования, мужчины, в массе своей, тратили на подарки к 8 марта больше, нежели женщины к 23 февраля. При этом женщины начинали делать праздничные покупки в интернете к 23 февраля заблаговременно. Приготовлению еды дома и те и другие на этот раз предпочли доставку праздничных блюд на дом.

23 февраля мужчины примерно вдвое чаще, чем обычно, поздравляли друг друга по whats app. 8 марта трафик в мессенджерах и соцсетях увеличился более, чем вдвое, практически у всех пользователей.

В целом женщины были более активны в соцсетях и мессенджерах, проводя там заметно больше времени, чем мужчины. Наибольший объем трафика у женщин пришелся на Instagram. Голосовой трафик в праздничные дни не отличался от обычных выходных.

8 марта мужчины проснулись примерно на 20 минут раньше обычного, а 23 февраля — в привычное время. Подъём в праздничные дни для женщин не отличался от других выходных дней.

Продажи в интернет-магазинах перед 23 февраля выросли в 6 раз по сравнению с 2020 годом. Покупательницы начали выбирать подарки примерно за неделю до праздника. Мужчины же меньше пользовались интернетом при выборе подарков и подавляющее большинство покупок совершали прямо накануне 8 марта.

- В День защитника Отечества многие женщины предпочли доставку еды приготовлению праздничного ужина – траты в этой категории возросли на 40% по сравнению с обычным выходным днём. Средний чек при походе в ресторан на оба праздника был всегда примерно на 10% больше у мужчин,- говорится в исследовании МТС.

В топе фильмов для домашнего просмотра в День защитника отечества среди пользователей МТС ТВ было кино, рассчитанное на мужскую аудиторию — «Ford против Ferrari», «Артур и Мерлин: Рыцари Камелота» и «Мальчишник в Европе».

8 марта у женской аудитории лидировали «Стендап под прикрытием», мультфильм «Последний богатырь: Корень зла» и «Непосредственно Каха».