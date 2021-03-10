Пожары на Кубани за сутки унесли жизни шестерых человек

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Как сообщает МЧС ГУ России, в Краснодарском крае за прошедшие сутки в пожарах погибло 6 человек.

Так, в хуторе Северин Тбилисского района 9 мая загорелся трехэтажный жилой дом. После того, как пожарные потушили строение, в квартире были обнаружены тела 29-летней женщины и детей 9 лет и одного года.

Отца семейства, 26-летнего мужчину, доставили в больницу с серьезными ожогами. Семья как неблагополучная на учете не состояла.

- Основной причиной всех пожаров является неосторожное обращение с огнем в состоянии алкогольного опьянения, - пояснили в региональном МЧС.

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