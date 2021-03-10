По факту изнасилования подростками в Сочи 28-летней женщины возбуждено уголовное дело

Фото СК РФ

Как ранее сообщала «КП Кубань», в ночь на 28 февраля двое 16-летних подростов на улице Кузнечной в селе Горное Лоо Лазаревского района Сочи встретили 28-летнюю девушку.

Избив девушку, парни изнасиловали ее. Потом они украли из ее сумки мобильный телефон и отправились по домам. Девушка обратилась в полицию.

Вскоре следователю территориального следственного отдела СК при оперативной поддержке полиции личности подростков были установлены. Как оказалось, ранее они уже привлекались к уголовной ответственности

- Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении двух 16-летних подростков, подозреваемых изнасиловании 28-летней приезжей (п.«а» ч.2 ст.131 УК РФ), совершении в отношении нее насильственных действий сексуального характера (п.«а» ч.2 ст.132 УК РФ) и хищении ее имущества (п.«г» ч.2 ст.161 УК РФ),- сообщает СУ СК по краю.

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