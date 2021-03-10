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Власти Анапы выявили факты незаконной продажи под строительство земель сельхозназначения

Власти Анапы выявили факты незаконной продажи под строительство земель сельхозназначения
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото мэрии Анапы

Фото мэрии Анапы

В ходе проверки сотрудниками мэрии Анапы окрестностей курорта обнаружены факты незаконной продажи земли на территории коттеджного поселка «Вишневый сад» и в поселке Пятихатки.

- Данные земли имеют статус особо ценных сельскохозяйственных угодий, где запрещено любое строительство. Однако недобросовестными лицами производится раздел таких участков площадью до 10 соток и последующая их продажа под видом земель СНТ, ДНТ, в том числе путем использования подложных документов о видах разрешенного использования,- сообщает мэрия курорта.

Власти Анапы предупредили потенциальных покупателей участков, что сделки с этой землей будут признаны судом незаконными и аннулированы. Материалы проверки землепользования переданы в правоохранительные органы.