Власти Анапы выявили факты незаконной продажи под строительство земель сельхозназначения

Фото мэрии Анапы

В ходе проверки сотрудниками мэрии Анапы окрестностей курорта обнаружены факты незаконной продажи земли на территории коттеджного поселка «Вишневый сад» и в поселке Пятихатки.

- Данные земли имеют статус особо ценных сельскохозяйственных угодий, где запрещено любое строительство. Однако недобросовестными лицами производится раздел таких участков площадью до 10 соток и последующая их продажа под видом земель СНТ, ДНТ, в том числе путем использования подложных документов о видах разрешенного использования,- сообщает мэрия курорта.

Власти Анапы предупредили потенциальных покупателей участков, что сделки с этой землей будут признаны судом незаконными и аннулированы. Материалы проверки землепользования переданы в правоохранительные органы.