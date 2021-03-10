Стадион-долгострой «Динамо» в Краснодаре сдадут в 2022 году

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондартьев и председатель всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) Анатолий Гулевский договорились о конкретной дате завершения работ над стадионом “Динамо”.

Реконструкция краснодарского долгостроя будет завершена в 2022 году. Но основные строительные работы закончатся уже в августе. На сегодня проведено 50% строительных работ.

По окончании их объект останется полноценным легкоатлетическим стадионом. Трибуна будет рассчитана на 3,5 тыс. мест, но предстоит основная работа над беговыми дорожками и игровыми полями.

В самом комплексе 300 человек одновременно смогут заниматься легкой атлетикой, единоборствами, волейболом, мини-футболом, теннисом.

– Все вопросы реконструкции легендарного стадиона урегулированы. Для края важно, что он продолжит функционировать как легкоатлетический, – отметил Вениамин Кондратьев.

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