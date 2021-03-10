Кадастровая палата по Краснодарскому краю поздравила всех работников архивов с профессиональным праздником

Фото мэрии Сочи

Отмечают День архивов с 5 марта 2003 года, когда Решением коллегии Федеральной архивной службы Российской Федерации был учрежден праздник.

Само слово архив происходит от греческого «присутственное место». Архив в значении «отдел организации, где хранятся старые документы» есть практически во всех крупных компаниях и учреждениях.

В Кадастровой палате существует отдельный архив невостребованных документов. В этом архиве хранятся документы на недвижимость, которые граждане забыли забрать.

Оказание учетно-регистрационных услуг производят в МФЦ. После завершения процедуры учета и регистрации права собственности, выдача подтверждающих документов осуществляется в том же офисе МФЦ, куда был подан запрос. Готовые документы хранятся в офисе Многофункционального центра не более 30 календарных дней. Если в течение месяца заявитель по каким-то причинам не смог явится за ними, документы отправляются в архив Кадастровой палаты соответствующего региона.

С начала 2021 года в архив Кадастровой палаты по Краснодарскому краю поступило более 28 000 документов на недвижимость, которые граждане не забрали из офисов МФЦ. При этом порядка 5800 документов жители края уже забрали из архивов Краевой палаты.

Получить забытые документы можно прямо в день обращения, если обратиться в филиал Кадастровой палаты по месту хранения документов. Если такая возможность отсутствует, можно бесплатно обратиться в любой филиал учреждения и запросить документы экстерриториально. Когда запрашиваемые бумаги поступят в филиал, заявитель получит уведомление. С момента поступления документы хранятся в филиале в течение 30 суток, после чего возвращаются в филиал по месту хранения. Также возможно заказать курьерскую доставку забытых документов.

Контакты каждого регионального офиса Федеральной кадастровой палаты размещены на официальном сайте учреждения в разделе «Обратная связь». Получить инструкцию по получению забытых документов также можно круглосуточно по телефону Ведомственного центра телефонного обслуживания (ВЦТО): 8 (800) 100-34-34 (звонок по России бесплатный).