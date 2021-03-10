На Кубани вор вынес из дома предпринимателя сейф с 300 000 рублей

Из этого дома вор вынес сейф. Фото: google.com/maps

О том, что в его доме кто-то побывал, предприниматель из Гулькевичского района понял, когда вернулся поздно вечером. Дверь в дом была взломана, в одной из комната все вещи были раскиданы. Мужчина кинулся в гардеробную, а там тоже погром. Да еще и сейфа не оказалось. Он был прикреплен на анкеры, но вор вырвал его и унес.

30-летний предприниматель, который занимается в районе обслуживанием и ремонтом автотранспорта, вызвал полицию.

- В дом к мужчине неизвестный пробрался путем отжима входной двери, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в УМВД Гулькевичского района. - И похитил сейф с деньгами в сумме 320 000 рублей, находящийся в гардеробной комнате. В остальных комнатах порядок вещей нарушен не был.

Грабителя ищут по следам ткани, которую полицейские изъяли с места

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