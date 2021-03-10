В Сочи 34-летний мужчина погиб в результате ДТП на улице Транспортной

Фото ЮРПСО МЧС России

10 марта тяжелое ДТП с участием трех автомобилей случилось на улице Транспортной, в районе СНТ «Фундучное». В результате аварии в салоне одной из машин оказался заблокирован человек, еще один человек пострадал.

- На место происшествия выехали 6 сотрудников Южного поисково-спасательного отряда. По прибытию, спасатели МЧС обесточили транспортные средства, после чего, транспортировали 34-летнюю жительницу города Сочи из салона автомобиля к машине скорой помощи. Далее, используя гидравлический аварийно-спасательный инструмент, сотрудники ЮРПСО деблокировали зажатого в салоне водителя,- сообщает пресс-служба ЮРПСО.

Как сообщается, сильно искалеченного мужчину передали сотрудникам полиции. От полученных во время ДТП тяжелых травм 34-летний житель Сочи умер на месте.