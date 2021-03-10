В Сочи загорелись два частных дома и магазин на улице Ленина

Фото ВК ЧП Сочи

Примерно в 16 часов 10 марта диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона в Сочи поступило сообщение о сильном пожаре в зданиях на улице Ленина в Адлере.

. Через 15 минут на место прибыли пожарные расчеты.

- Произошел пожар двух частных жилых домов и магазина под одной кровлей на общей площади около 460 квадратных метров- сообщает ГУ МЧС по краю.

Как сообщается , около 17 часов пожарным удалось локализовать, а затем и полностью потушить пламя. Причины пожара устанавливаются. Сведений о пострадавших пока нет.

На тушение огня привлечено 4 единицы техники и 13 сотрудников пожарной охраны.