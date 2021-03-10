Мужчина и ребенок погибли в ДТП в Сочи на улице Транспортной

Фото ОГИБДД по Сочи

По уточненным данным в ДТП, которое случилось 10 марта около 15 часов дня на трассе «Обход города Сочи», погибли два человека.

- Водитель, управляя автомобилем «БМВ», не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с, двигающимся в попутном направлении, автомобилем «Тойота». От удара автомобиль «Тойота» отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Рено»,- сообщает ОГИБДД по Сочи.

Как уточняют в инспекции, в результате ДТП погибли двое пассажиров «Тойоты», один из которых несовершеннолетний. Водитель «Тойоты» и еще один несовершеннолетний пассажир автомобиля с травмами доставлены в больницу.

Ранее сообщалось о гибели в ДТП в Сочи 34-летнего мужчины.