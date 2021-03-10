Волонтеры войдут в состав федерального и региональных оргкомитетов праймериз ЕР

Фото: "Единая Россия"

Партия “Единая Россия” приняла решение включить в состав федерального организационного комитета (ФОК) праймериз общественников. С таким предложением выступил глава государства в ходе встречи с активистами общественного волонтерского движения “Мы вместе”.

Секретарь генерального совета партии Андрей Турчак прокомментировал это решение от лица партии. “Единая Россия” считает, что в состав оргкомитета должны входить по большей части общественники, сторонние эксперты, чтобы их количество превышало число партийцев.

Как сообщает nashgorod.ru, на первом заседании ФОК, прошедшем 10 марта, был выбран председатель комитета – им стал сенатор Александр Карелин, который стоял у истоков партии ЕР. Он сообщил, что в федеральный и региональные оргкомитеты будут включены по 17 человек, при этом большинство мест займут представители волонтерского движения.

Карелин считает, что присутствие добровольцев в комитете расширит состязательность процесса голосования, сделает саму процедуру выбора депутатов более острой и непредсказуемой.

Координатор главного штаба общероссийского волонтерского движения “Мы вместе” Мария Якунчикова пообещала, что список волонтеров, которые войдут в состав ФОК, будет сформирован до 15 марта.

Она подчеркнула, что общественники, которые отвечают за помощь населению, в любом случае ставят свою работу в приоритет и не будут приостанавливать свою деятельность из-за участия в политической жизни. Но участие в праймериз поможет им получить новый опыт и расширить возможности помощи нуждающимся.

Андрей Турчак дал обещание, что члены партии ЕР готовы оказать добровольцам необходимую поддержку, ответить на их вопросы и подготовить к участию в процедуре предварительного голосования. Партия отмечает, что включение общественников в политическую деятельность поможет повысить лояльность населения и привлечет внимание россиян к процедуре предстоящих выборов.

Как сообщает сайт партии “Единая Россия”, процедура праймериз будет проводиться в открытом формате в режиме онлайн с 24 по 30 мая. Принять участие в процедуре голосования сможет каждый гражданин страны, зарегистрированный и прошедший верификацию на портале госуслуг.

- Предварительное голосование позволяет каждому будущему кандидату выявить реальные проблемы граждан и тех, кто способен их решать, подготовить свои предложения по развитию своего села, города или края в целом. Но еще это испытание на прочность, демонстрация своих политических навыков, возможность отстаивать позицию, быть убедительным для людей. «Единая Россия» дает возможность попробовать свои силы в политике активным гражданам. Особое внимание в этом году направлено на волонтеров, − это люди, которые одни из первых встали на защиту граждан от пандемии. И я считаю это правильным, избиратели поддержат тех, кому доверяют, тех, кто настроен работать эффективно, кто по зову сердца откликнулся на чужую беду, - рассказала волонтер, активист Российского военно-исторического общества Наталья Скобейко.