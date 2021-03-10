Вместо спиленных елей возле шифровального училища в Краснодаре высадят новые деревья

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Краснодарцы заволновались - куда пропали шикарные ели рядом с шифровальным училищем?

В своем "Фейсбуке" депутат Гордумы Краснодара Владимир Вербицкий уточнил, что ели срубили, пока будет идти ремонт фасада здания и коммуникаций к нему. После ремонта там высадят новые деревья.

- Первое - вырубка законная. Ели были высажены несколько десятков лет назад. Тогда не учли, что деревья сильно разрастутся и не будут пропускать солнечные лучи. Из-за этого с течением времени появилась плесень и возникли трещины на фасаде здания 1906-1909 годов постройки, - сообщил Вербицкий.

По словам Вербицкого, территория по улице Красина, 4-6, где росли хвойные деревья, – зона размещения военного объекта. Эта категория земель является исключением для действия краевого закона 2695-КЗ «Об охране зеленых насаждений».

- Правообладатель участка имеет полномочия распоряжаться насаждениями по своему усмотрению, - отметил он.

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