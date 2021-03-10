Лучший учитель года Краснодара получит приз 200 тыс. рублей

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

200 тыс. рублей получит победитель "Учитель года города Краснодара" Полина Фомина из школы №35. Ей же достался переходящий приз “Хрустальный Пеликан”, который она получили из рук победительницы прошлогоднего конкурса, преподавателя русского языка и литературы гимназии № 3 Ирины Марюхиной.

Городской этап конкурса начался 2 февраля, а завершился сегодня достойными подарками и наградами, рассказали в мэрии города.

Молодые учителя могут воспользоваться рядом льгот.

- Так, все педагоги, отработавшие в образовательных учреждениях первый учебный год, получают грант в размере 25 тыс. рублей. Победители ежегодного конкурса «Учительские вёсны» могут получить грант в размере 50 тыс. рублей, - сообщает пресс-служба администрации города.

Учителем года в номинации «Кубановедение» стала учитель начальных классов и кубановедения школы № 71 Диана Переломова.

Звание «Учителя года» в номинации «Основы православной культуры» получила учитель начальных классов и основ православной культуры школы № 6 Ксения Молчанова.

Приз зрительских симпатий достался учителю истории и обществознания школы № 78 Любови Арсеньевой.

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