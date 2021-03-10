Строительство нового водовода диаметром 800 мм в Сочи планируют завершить к началу лета

Фото МУП Водоканал Сочи

Специалисты водоканала в Сочи завершают реконструкцию полуторакилометрового участка магистрального водовода диаметром 800 мм в Хостинском районе от улицы Шоссейной до Ручья Видный.

В этом районе много жилых домов и курортных объектов.

- Специалисты провели анализ сетей, который показал почти 90-процентный износ водовода в данном районе, что представляло серьезную угрозу, - отметил директор водоканала Сочи Антон Денисов.

Коммунальщики уверены, что новый водовод из прочной стали прослужит на десятки лет дольше прежнего, что позволит заметно улучшить надежность водоснабжения района.

Полностью завершить работы намечено к началу нынешнего лета.

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