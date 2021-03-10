Кубанские парламентарии оценили исполнение нацпроекта «Цифровая экономика» в 2020 году

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Еженедельное планерное совещание провел спикер ЗСК Юрий Бурлачко. Открывая встречу, глава краевого депутатского корпуса напомнил, что обозначенный нацпроект реализуется в Краснодарском крае с 2019 года.

Выполнение показателя по подключению к сети «Интернет» социально значимых объектов в 2020-м составило 100 %, или 640 объектов. В 2021 году планируется подключить к сети «Интернет» 811.

Зампред краевого парламента, председатель профильного комитета Сергей Алтухов, в свою очередь, уделил внимание законодательству в сфере реализации региональных проектов и деятельности IT-предприятий. По его словам, поддержка отрасли закреплена пока только на федеральном уровне. Комитетом уже подготовлен проект закона. Его принятие создаст правовую основу для поддержки IT-организаций на Кубани.

Глава ЗСК особое внимание уделил обеспечению некоторых населенных пунктов края качественной связью.

- Стремительное развитие экономических и социальных процессов требует придания ускорения нашим действиям. Между департаментом и профильным комитетом Законодательного Собрания уже сложилось эффективное взаимодействие. Нам нужны новые прорывы в ИТ-отрасли. Поэтому возникшие вопросы будем решать сообща. Имеющиеся достижения существенны по меркам прошлых лет. Но на сегодняшний день даже их недостаточно. Необходимы более конкретные итоги этой деятельности, которые бы заслужили положительную оценку жителей Кубани», - акцентировал Юрий Бурлачко