Металлургический завод в Абинске займется дуальным обучением специалистов

Фото: пресс-служба администрции Краснодарского края

Дуальное обучение предполагает подготовку предприятием кадров под свои стандарты и запросы.

Процесс включает в себя теоретические занятия в колледжах и техникумах, а также практику на производствах.

- В регионе эту практику успешно реализует предприятие «КЛААС», теперь подготовкой молодых кадров займется и Абинский ЭлектроМеталлургический завод (АЭМЗ), - сообщил руководитель департамента промышленной политики края Иван Куликов.

На данном этапе специалисты Абинского металлургического завода совместно с Ахтырским техникумом «Профи-Альянс» разрабатывают образовательную программу по обработке металлов под давлением, графики обучения студентов на производстве, ремонтируют и оснащают учебные лаборатории.

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