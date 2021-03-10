Работников молодежной политики обучат на семинаре в Краснодаре

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В течение этого времени участники семинара познакомятся с актуальными программами корпоративного обучения, маркетинговыми основами в сфере молодежной политики.

- Увидел молодежный центр в Краснодаре, где реализованы все направления, – это и творчество, и волонтерство, и точка кипения, и офис нацпроекта. Это ключевая точка в регионе, где молодежь может собираться по группам интересов, направлениям творчества и транслировать мероприятия в своих муниципалитетах, – отметил замруководителя Росмолодежи Павел Абрамов.

Вице-губрнатор Анна Минькова рассказала о том, что в крае запускают школу стартапов. Ее выпускники смогут получить займы до 1 млн рублей под 0,1%.

Также учреждена краевая премия в области науки и инноваций для молодых ученых. Принято решение в шесть раз увеличить количество учащихся, кому присуждается молодежная стипендия Краснодарского края, сообщили в краевой пресс-службе.

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