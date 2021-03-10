На Кубани экс-глава сельской администрации пойдет под суд за мошенничество

Экс-глава сельской администрации и трое жителей обвиняются в совершении двух эпизодов мошенничества

На Кубани экс-глава администрации села Мысхако Приморского района Новороссийска и трое жителей пойдут будут осуждены за мошенничество. Они нанесли ущерб государству на 70 млн рублей. Обвинительное заключение по делу утвердил заместитель генпрокурора России Андрей Кикоть.

- Экс-глава сельской администрации и трое жителей обвиняются в совершении двух эпизодов мошенничества, - сообщили в пресс-службе ГУ Генпрокуратуры РФ по СКФО и ЮФО.

По версии следствия, с 2006 по 2012 годы фигуранты, используя подложные документы, выделили своим родственникам и знакомым 28 земельных участков. Сначала их оформили в собственность, а затем продали.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) направлено в Приморский районный суд города-героя.

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