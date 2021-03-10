На Кубани пенсионер пригласил в гости женщину, убил ее и выбросил тело на улицу

Фото: архив КП

В Апшеронске 60-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве 41-летней знакомой. Мужчина стал фигурантом уголовного дела по ч.1 ст.105 УК РФ.

С приезжей из Ставропольского края он познакомился на улице и сразу же пригласил ее к себе домой. За столом они стали отмечать 23 февраля, но после очередного тоста поссорились. Гостья оскорбила хозяина дома, и он не остался в долгу: стал бить ее в грудь кулаками, пока жертва не испустила дух.

- После произошедшего мужчина вынес тело женщины на улицу и оставил недалеко от дома, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Утром его обнаружили соседи, которые сообщили об этом в правоохранительные органы.

В настоящее время мужчина находится под стражей, расследование уголовного дела продолжается.

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