Отключения света в Сочи 12 марта 2021: где не будет электричества

Фото: @rossetikuban_sochiseti

Отключения света в Сочи 12 марта 2021 опять будут происходить в трех внутригородских районах курорта (кроме центра города). Причина традиционна - плановый ремонт оборудования на электрообъектах. В будущем это поможет обеспечить их бесперебойную работу.

Адлерский район

12 марта в течение нескольких часов с 08:00 до 18:00 электроэнергию отключат на улицах Ворошиловградская (частично), Миндальная, Бакинская (частично), Школьная, Урожайная, Белореченская, Кутаисская, Фермерская, Орбитовская, Банановая, Лазурная, Светогорская, Рижская и в переулках Горный, Нагорный, Фермерский.

Хостинский район

12 марта с 08:00 до 19:00 некоторое время не будет света на улицах Абовяна и Апшеронская (частично), в котельной № 21.

Лазаревский район

12 марта с 08:00 до 17:00 намечено обесточить в поселке Беранда улицу Придорожная, в поселке Макопсе - Казанскую (частично), Майкопскую (частично), переулок Высотный.