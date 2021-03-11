«Сгорела заживо»: В Сочи при пожаре погибла девушка

Фото: личная страница погибшей девушки в соцсетях

В Сочи при пожаре погибла девушка. Ужасная трагедия произошла на Курортном проспекте, в районе дома 76. Загорелся строительный вагончик, где находилась девушка. Когда пожарные потушили огонь, они обнаружили обгоревшее тело. В соцсетях друзья девушки начали разыскивать ее родственников.

- Родственники отзовитесь! – говорится в посте. - Случилось горе, девушка погибла, мы не знаем координат родственников.

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю «Комсомольской Правде» – Кубань» сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливают все обстоятельства происшедшего.

Ранее сообщалось, что в Сочи загорелись два частных дома и магазин на улице Ленина. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

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