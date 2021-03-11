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Последние новости на 11 марта 2021. Мальчик застрял в музыкальной колонке на Кубани. Ребенок уронил в музыкальный центр игрушку и полез ее доставать.

В Сочи девушка заживо сгорела при пожаре. Ужасная трагедия произошла на Курортном проспекте.

Мужчина и ребенок погибли в ДТП в Сочи на улице Транспортной. ГИБДД опубликовало уточненную информацию по происшествию.

На Кубани вор вынес из дома предпринимателя сейф с 300 000 рублей. Грабитель пробрался через входную дверь, которую взломал.

Стадион-долгострой «Динамо» в Краснодаре сдадут в 2022 году. На сегодня объект готов на 50%.