Погода на 11 марта 2021 года в Краснодаре Фото: Варвара ДЫМ

Зима вернулась на Кубань. В ночь со среды на четверг в краевом центре вновь пошел снег, а температура воздуха ночью упала до минус двух – минус четырех градусов. В 2021 году природные аномалии в крае уже стали обыденностью. После теплых выходных Кубань оказалась во власти циклона.

– Мокрый и обычный снег продолжится в Краснодаре днем. Максимальная температура воздуха составит плюс один градусов, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Отметим, что осадки будут сопровождаться усилениями ветра. Порывы будут достигать 14 м/с.