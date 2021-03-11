Кубанская спортсменка установила рекорд на чемпионате России по пауэрлифтингу

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На всероссийских соревнованиях победителем абсолютного зачета стал краснодарец Владимир Кривуля. А Юлия Воронцова из Усть-Лабинского района установила новый рекорд России.

- Кривуля стал лучшим среди мужчин в весовой категории до 54 кг. Он толкнул от груди штангу весом 182 кг. А Юлия Воронцова в весовой категории до 41 кг толкнула штангу весом 91 кг, установив новый рекорд России в этой категории у женщин, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что лучший учитель года Краснодара получит приз 200 тысяч рублей. Победители ежегодного конкурса «Учительские вёсны» могут получить грант в размере 50 тысяч рублей.