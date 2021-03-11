Житель Краснодара погасил 1 млн долга, чтобы уехать за границу

Фото пресс-службы УФССП РФ по краю

Житель Краснодара накопил миллионный долг по алиментам. На содержание своего ребенка он не выделял несколько лет. На просьбы приставов никак не реагировал. Сумма накапливалась, пока мужчине не понадобилось пересечь границу.

- По неизвестной причине мужчина на протяжении длительного времени не выплачивал средства на содержание несовершеннолетнего ребенка. Встреч с судебными приставами он старательно избегал. Ему ограничили выезд за пределы России. Когда краснодарцу понадобилось в Цюрих, он за несколько дней до отъезда погасил весь миллионный долг, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Взыскатель подтвердила отсутствие претензий к должнику, граница перед ним вновь открылась.