Погода на масленицу 2021 в Краснодаре Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Какой будет погода на Масленицу 2021 в Краснодаре – этот вопрос уже месяц волнует горожан. Из-за температурных качелей, которые Кубань пережила этой зимой, синоптики делали осторожные прогнозы.

Резкое потепление в регионе сменялось лютыми морозами, и наоборот. Неожиданно в марте в Краснодаре выпал снег. Такого природного явления весной не помнят даже старожилы города.

- По долгосрочному прогнозу, в марте ожидается среднемесячная температура и норма осадков для этого времени года, ни больше, ни меньше. Все около нормы, как должно быть, – сказала «КП» – Кубань» начальник отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра Светлана Попова.

Если год назад температура воздуха на Кубани была выше нормы, то сейчас она не превышает средние значения. Небольшие заморозки ночью – обычная практика для этого времени год.

- Ночь с пятницы на субботу получится холодной. Температура воздуха опустится до минус 6 – минус 11 градусов, в некоторых районах – до минус 15, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Уже днем в субботу воздух прогреется до плюс одного – плюс шести градусов. В первой половине дня в регионе ожидается снег и мокрый снег. Они прекратятся ближе к полудню. Сопровождаться это будет сильным ветром с порывами до 25 м/с.