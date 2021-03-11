Форум малого и среднего бизнеса «Дело за малым!» пройдет в Краснодаре 15-16 октября

Фото: admkrai.krasnodar.ru

15 и 16 октября после годового перерыва в краевом центре пройдет форум для бизнесменов. Его организуют при стабильной эпидобстановке. В прошлом году мероприятие не состоялось из-за коронавирусных ограничений.

– В выставочной зоне форума будет представлена экспозиции франшиз. Также в «Экспоград Юг» организуют пункты краевых и федеральных органов власти и презентуют меры поддержки малого и среднего бизнеса, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Рабочая группа уже принимает предложения от предпринимателей по по организации форума.

- «Дело за малым» стал по-настоящему главным форумом для малого бизнеса на Юге страны. Состоявшимся бизнесменам и тем, кто только думает о развитии своего дела, важно личное общение с экспертами, с представителями федеральных и краевых министерств, – сказал губернатор Вениамин Кондратьев.