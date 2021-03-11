На Кубани водителей-нарушителей выявляют с беспилотников

Фото пресс-службы ГИБДД по краю

Над дорогами Краснодарского края летают беспилотники и фиксируют грубые нарушения правил дорожного движения. Потом нарушителям прилетают «письма счастья».

- На этой недели профилактические мероприятия проходят в Белореченском районе. Там на аварийном участке с помощью беспилотных летательных аппаратов сотрудники полиции мониторят происходящее на дороге в режиме реального времени, нарушения фиксируются в радиусе нескольких километров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В ведомстве добавили, что за один день было выявлено четыре случая грубых нарушений ПДД. По каждому факту инспекторы составили административные материалы.

Стоит отметить, что с начала года из-за выезда на полосу встречного движения уже произошло 72 ДТП, в них погибли 9 человек и 110 человек получили травмы.