В Краснодаре покупатель квартиры сломал ребра хозяину из-за женщины

Расследование дела продолжается

В полицию краевого центра пришел местный житель. Он рассказал, что незнакомый мужчина напал на него, когда тот вернулся домой.

- При разбирательстве выяснилось, что на улице имени Генерала Шифрина в подъезде многоквартирного дома между заявителем и другим гражданином произошел конфликт на почве ревности к женщине. Словесная перепалка переросла в драку. Потерпевший получил перелом ребер, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Ранее не судимый 41-летний краснодарец был задержан. Он объяснил, что просто хотел купить квартиру, а пострадавший спровоцировал драку, приревновав к возлюбленной. По его словам, на деле, он вовсе не знает женщину, из-за которой произошла потасовка. Просто он пришел посмотреть недвижимость не в то время.

Сейчас мужчина задержан, ему грозит до 8 лет лишения свободы.