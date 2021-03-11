В Краснодаре с 13 марта изменится маршрут автобуса №31

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С 13 марта автобусы маршрута №31 в краевом центре поменяют схему движения. Они будут идти по улице Дзержинского до Гаврилова с выездом на Красную и далее по установленному пути следования. При этом будет исключен отрезок пути по улице Офицерской.

- Изменения в схему маршрута внесли по просьбам жителей. Исследование показало, что количество пассажиров, осуществляющих посадку и высадку в автобусы маршрута №31 на остановке «кинотеатр Аврора» составляет менее 1% от общего количества перевезенных пассажиров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Краснодара.

Изменение маршрута сократит время в пути и улучшит ситуацию на участке с заторами.

- По улице Офицерской продолжат ходить троллейбусы №10, №21 и автобусы №1 и №7, - добавили в администрации города.