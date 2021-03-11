Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 11 марта выросло на 127

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Ситуация с коронавирусом остается напряженной, но наблюдается спад заболеваемости. Стабилизацию эпидобстановки медики связывают с вакцинацией населения.

По данным на 11 марта за сутки в Краснодарском крае в госпитали попали 127 человек. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Новороссийск и Сочи, здесь выявили 39, 17 и шесть новых случаев соответственно. В Геленджике, Анапе, Мостовском районе – по пять.

- В госпитали Тихорецкого и Крымского районов с коронавирусом попали по четыре человека. В Динском, Отрадненском и Северском районах по три новых пациента. По два жителя с коронавирусом прибавилось в Кореновском, Туапсинском, Апшеронском, Ейском, Курганинском, Лабинском, Темрюкском, Павловском районах и Армавире. Единичные заболевания зафиксированы в Абинском, Брюховецком, Кавказском, Красноармейском, Староминском, Тбилисском, Успенском, Гулькевичском, Новокубанском и Белоглинском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

В настоящее время 76 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, четверо – на ЭКМО.